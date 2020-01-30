Умерла актриса из «Операции «Ы» Гайдая
Актриса Светлана Агеева, запомнившаяся зрителям по съёмкам в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», умерла в Москве на 80-ом году жизни. Печальное известие озвучила РИА Новости директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова.
В первое десятилетие двухтысячных годов Агеева работала в трупе этого театра. В 2011 году сын актрисы перевёз её к себе в Москву. Как рассказала директор, Светлана Агеева до последнего момента старалась поддерживать контакт с театром, несмотря на болезнь, отмечают «Дни.ру».
Светлана Агеева за свою творческую жизнь, помимо липецкой сцены, служила актрисой в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском ТЮЗе, московском Театре на Таганке.
В комедии Гайдая она сыграла, в частности, беременную пассажирку автобуса, которой не захотел уступить место хулиган в исполнении Алексей Смирного, которого затем на стройке перевоспитывает Шурик. Кроме того, актриса снялась ещё в целом ряде фильмов.
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