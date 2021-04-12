Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Серафима Холина

Актриса Серафима Холина скончалась в Москве, сообщает «Газета.ру».

Холиной было 97 лет, ее нашла мертвой в ее квартире дочь актрисы Людмила Голубицкая.

Холина известна по роли в кинофильме «Бриллиантовая рука», также она дублировала иностранные фильмы, в частности, роли Софи Лорен.

В последний год жизни Холина почти потеряла зрение, не выходила на улицу и страдала болезнью Альцгеймера.



