Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Серафима Холина
12 апреля 202114:56
Актриса Серафима Холина скончалась в Москве, сообщает «Газета.ру».
Холиной было 97 лет, ее нашла мертвой в ее квартире дочь актрисы Людмила Голубицкая.
Холина известна по роли в кинофильме «Бриллиантовая рука», также она дублировала иностранные фильмы, в частности, роли Софи Лорен.
В последний год жизни Холина почти потеряла зрение, не выходила на улицу и страдала болезнью Альцгеймера.
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12 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru