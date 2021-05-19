Умерла актриса Галина Новожилова

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Галина Новожилова скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский академический молодежный театр.

Причина смерти артистки не уточняется.

Согласно информации агентства, Новожилова являлась актрисой академического молодежного театра с 1945 по 2003 год. На ее счету помимо театральных работ, несколько фильмов, а также озвучка известных советских мультфильмов. В частности, голосом Новожиловой говорит Дюймовочка (1964 год) и королева в "Двенадцати месяцах».



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ФОТО: pixabay.com
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