Умер звезда фильма «Дуэнья» актер Александр Сафронов
23 мая 202509:25
Режиссер, актер театра и кино Александр Сафронов скончался после продолжительной болезни, сообщили в Тверском академическом театре драмы.
Сафронов служил в Тверском академическом театре драмы более 54 лет. В разных театрах он поставил более 20 спектаклей.
Сафронов играл в таких фильмах, как «Дуэнья», «Шире шаг, маэстро», «Добряки», «Кафе "Изотоп», «Карл Маркс. Молодые годы», «Оставить след» и других.
Прощание с артистом состоится в тверском Храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона в субботу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru