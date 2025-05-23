Умер звезда фильма «Дуэнья» актер Александр Сафронов

Режиссер, актер театра и кино Александр Сафронов скончался после продолжительной болезни, сообщили в Тверском академическом театре драмы.

Сафронов служил в Тверском академическом театре драмы более 54 лет. В разных театрах он поставил более 20 спектаклей.

Сафронов играл в таких фильмах, как «Дуэнья», «Шире шаг, маэстро», «Добряки», «Кафе "Изотоп», «Карл Маркс. Молодые годы», «Оставить след» и других.

Прощание с артистом состоится в тверском Храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона в субботу.

