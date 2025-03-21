Умер звезда «Американской истории ужасов», самый высокий человек США Джордж Белл
Самый высокий человек США, актер Джордж Белл умер в возрасте 67 лет. Об этом пишет New York Post.
По данным издания, Белл умер в собственном доме в Северной Каролине. Точная дата и причина смерти актера пока неизвестны.
Джордж Белл родился в Портсмуте, штат Вирджиния, в 1957 году. Актер начал карьеру в 1984 году, снялся в ряде фильмов и сериалов, в том числе в «Американской истории ужасов». Кроме того, Белл в 2000-2014 годах работал помощником шерифа Норфолка. В 2007 году артист попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек, его рост составлял 7 футов 8 дюймов (233,68 см).
Ранее в возрасте 57 лет умер российский актер театра и кино Виталий Мещеряков, пишет RT.
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