Умер звезда «Американской истории ужасов», самый высокий человек США Джордж Белл

Самый высокий человек США, актер Джордж Белл умер в возрасте 67 лет. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, Белл умер в собственном доме в Северной Каролине. Точная дата и причина смерти актера пока неизвестны.

Джордж Белл родился в Портсмуте, штат Вирджиния, в 1957 году. Актер начал карьеру в 1984 году, снялся в ряде фильмов и сериалов, в том числе в «Американской истории ужасов». Кроме того, Белл в 2000-2014 годах работал помощником шерифа Норфолка. В 2007 году артист попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек, его рост составлял 7 футов 8 дюймов (233,68 см).

Ранее в возрасте 57 лет умер российский актер театра и кино Виталий Мещеряков, пишет RT.

