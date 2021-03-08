Умер знаменитый пианист Дмитрий Башкиров

Легендарный советский пианист Дмитрий Башкиров умер на 90 году жизни. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента Музыкальной школы имени Королевы Софии Паломе Ошеа.

О причине смерти музыканта не сообщается, отмечает РИА ФАН.

Башкиров родился в 1931 году в Тбилиси. Концертировал до 2012 года. Воспитал многих талантливых исполнителей в России и за рубежом, преподавал в Московской консерватории и более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки имени королевы Софии в Мадриде. Его учениками являются Аркадий Володос, Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко.

Пианист также входил в состав жюри международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

