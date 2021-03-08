Умер знаменитый пианист Дмитрий Башкиров
Легендарный советский пианист Дмитрий Башкиров умер на 90 году жизни. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента Музыкальной школы имени Королевы Софии Паломе Ошеа.
О причине смерти музыканта не сообщается, отмечает РИА ФАН.
Башкиров родился в 1931 году в Тбилиси. Концертировал до 2012 года. Воспитал многих талантливых исполнителей в России и за рубежом, преподавал в Московской консерватории и более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки имени королевы Софии в Мадриде. Его учениками являются Аркадий Володос, Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко.
Пианист также входил в состав жюри международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 253 / сут.
Умерли
89 473+379 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+10 322 / сут.
- Стерлинг подтвердил реванш с Петром Яном
- Ракова прокомментировала предложение сделать вакцинацию в России обязательной
- Володин пообещал законодательно запретить блокировку публикаций российских СМИ соцсетями
- В России за сутки подтвердили 10 253 новых случая коронавируса
- Названа предварительная причина смертельного ДТП под Самарой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru