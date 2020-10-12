Умер знаменитый художник времен перестройки

Художник Александр Панкин умер в российской столице на 83 году жизни. Эту информацию подтвердили в художественной галерее Pop/off/art. Смерть наступила сегодня утром.

Александр Панкин добился широкого признания о времена перестройки. В тот период у него состоялось более 30 персональных и 100 групповых выставок как на родине, так и заграницей, отмечает Газета.ру.

Панкин в 1963 году закончил Московский архитектурный институт, был членом Союза архитекторов СССР. Он знаменит в качестве создателя собственной версии абстракции.

Работы мастера находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и других известных художественных хранилищ, отмечает RT.

