Умер знаменитый художник времен перестройки
Художник Александр Панкин умер в российской столице на 83 году жизни. Эту информацию подтвердили в художественной галерее Pop/off/art. Смерть наступила сегодня утром.
Александр Панкин добился широкого признания о времена перестройки. В тот период у него состоялось более 30 персональных и 100 групповых выставок как на родине, так и заграницей, отмечает Газета.ру.
Панкин в 1963 году закончил Московский архитектурный институт, был членом Союза архитекторов СССР. Он знаменит в качестве создателя собственной версии абстракции.
Работы мастера находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и других известных художественных хранилищ, отмечает RT.
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