Умер знаменитый французский актер, снимавшийся у культовых режиссёров

Во Франции объявлено о кончине известного актера кино и театра, сценариста и режиссёра Мишеля Пикколи. Он умер на 95 году жизни 12 мая, проинформировал сегодня СМИ друг артиста и бывший директор Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб. Как передает агентство France-Presse, с актером случился инсульт. Пикколи ушел из жизни в окружении детей и своей супруги Людивин.

Актёр родился 27 декабря 1925 года. За свою карьеру он сыграл более чем в двухстах художественных картинах, неоднократно получал главную кинопремию Франции «Сезар». За работу в драме Марко Беллоккьо «Прыжок в пустоту» Пикколи получил премию Каннского кинофестиваля 1980 года.

Он снимался у таких культовых режиссёров, как Жан-Люк Годар. Луи Бунюэль, Альфред Хичкок, Аньес Варда. Широкая Слава к актеру пришла после фильма «Презрение» Годара, среди его известных работ также «Дневная красавица» и «Скромное обаяние буржуазии», «Топаз», «Создания» и другие. Кроме того, он много играл в театре.

