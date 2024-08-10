Умер заслуженный артист России Александр Яськов

На 72-ом году жизни умер заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Яськов. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Лермонтова в Хакасии, в котором он служил с 1978 года.

Яськов за свою театральную карьеру сыграл более 50 ролей. Он принимал участие в постановках по таким произведениям, как «А зори здесь тихие...», «Продавец дождя», «Торжество любви» и многих других спектаклях.

Вместе с актерами Евгением Киндиновым и Юрием Кузнецовым в 1983 году снимался в картине режиссера Валерия Родченко «Требуются мужчины».

В 1993 году актер получил звание «Заслуженный артист Республики Хакасия» за вклад в развитие и сохранение культурного наследия. В 2000-м году был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

