Умер заслуженный артист России Александр Яськов
На 72-ом году жизни умер заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Яськов. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Лермонтова в Хакасии, в котором он служил с 1978 года.
Яськов за свою театральную карьеру сыграл более 50 ролей. Он принимал участие в постановках по таким произведениям, как «А зори здесь тихие...», «Продавец дождя», «Торжество любви» и многих других спектаклях.
Вместе с актерами Евгением Киндиновым и Юрием Кузнецовым в 1983 году снимался в картине режиссера Валерия Родченко «Требуются мужчины».
В 1993 году актер получил звание «Заслуженный артист Республики Хакасия» за вклад в развитие и сохранение культурного наследия. В 2000-м году был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали работать над созданием буферной зоны от ВСУ
- Умер заслуженный артист России Александр Яськов
- СМИ: Трэвис Скотт вторые сутки остается под стражей после драки в Париже
- Главы приграничных районов Курской области получат спутниковые телефоны
- Более 76 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Курской области
- Белоруссия после инцидента с дронами ВСУ проведет консультации с союзниками
- СМИ: На караоке-клуб Алексея Чумакова подали в суд
- Губернатор Евраев: ВСУ пытались атаковать предприятие под Ярославлем
- ВВС Германии по тревоге подняли над Балтикой истребители из-за Ил-20М России
- В Сети появился тизер сериала «Железное сердце» от Marvel
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru