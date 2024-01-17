Умер заслуженный артист РФ, сыгравший Сталина в фильме «Зоя»

В возрасте 73 лет скончался заслуженный артист России, актер Александр Вонтов. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила пресс-служба театра имени Комиссаржевской, в котором он служил.

Актер был принят в труппу в 1977 году после того, как окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Помимо участия в театральных постановках, на счету артиста участие в 76 фильмах. В числе последних работ в кино — роль Иосифа Сталина в кинофильме «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской.

О дате и месте прощания с Вонтовым в театре обещают сообщить позже.



