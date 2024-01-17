Умер заслуженный артист РФ, сыгравший Сталина в фильме «Зоя»
В возрасте 73 лет скончался заслуженный артист России, актер Александр Вонтов. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила пресс-служба театра имени Комиссаржевской, в котором он служил.
Актер был принят в труппу в 1977 году после того, как окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Помимо участия в театральных постановках, на счету артиста участие в 76 фильмах. В числе последних работ в кино — роль Иосифа Сталина в кинофильме «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской.
О дате и месте прощания с Вонтовым в театре обещают сообщить позже.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Авангард» нанес московскому ЦСКА третье поражение подряд в КХЛ
- В фильме «Мортал Комбат 2» появится Джонни Кейдж
- СМИ: Премьеру сериала «Слово пацана» на телеканале НТВ перенесли
- Умер заслуженный артист РФ, сыгравший Сталина в фильме «Зоя»
- ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
- Российскую армию назвали самой боеспособной в мире
- Олег Газманов назвал фейком «свой» комментарий об участниках «голой» вечеринки
- Росстат сообщил о падении цен на яйца впервые за полгода
- СМИ: Писателя Дмитрия Быкова намерены оштрафовать за участие в нежелательной организации
- В МИД России заявили, что отношения с Австралией находятся в самой низкой точке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru