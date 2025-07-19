Умер трехкратный обладатель «Оскара» за песни к фильмам Алан Бергман

В возрасте 99 лет скончался американский поэт и автор песен для фильмов Алан Бергман, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь поэта Джули Бергман Сендер.

По ее словам, Бергман умер у себя дома в Лос-Анджелесе в связи с естественными причинами.

Алан и его супруга Мэрилин получили три «Оскара» за песни к таким фильмам, как «Афера Томаса Крауна», «Йентл» и «Встреча двух сердец».

Всего супруги были номинированы на «Оскар» 16 раз. Позже их включили в Зал славы авторов песен.

