Умер трехкратный обладатель «Оскара» за песни к фильмам Алан Бергман
19 июля 202521:26
В возрасте 99 лет скончался американский поэт и автор песен для фильмов Алан Бергман, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь поэта Джули Бергман Сендер.
По ее словам, Бергман умер у себя дома в Лос-Анджелесе в связи с естественными причинами.
Алан и его супруга Мэрилин получили три «Оскара» за песни к таким фильмам, как «Афера Томаса Крауна», «Йентл» и «Встреча двух сердец».
Всего супруги были номинированы на «Оскар» 16 раз. Позже их включили в Зал славы авторов песен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru