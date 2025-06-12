Умер сыгравший в фильме «Лицо со шрамом» актер Харрис Юлин
Американский актёр Харрис Юлин умер в Нью-Йорке в возрасте 87 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи артиста сообщает журнал People.
В сообщении говорится, что Юлин, более полувека своей жизни посвятивший творчеству в театре и кино, умер 10 июня от остановки сердца.
Харрис Юлин снялся в более чем ста фильмах и телесериалах. В их числе такие проекты, как «Лицо со шрамом», «Ночные ходы», «Охотники за привидениями 2», «Другая женщина», «Тренировочный день», «Фрейзер», «Мистер Бин» и другие.
Ранее в Санкт-петербурге на 72-м году жизни умер поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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