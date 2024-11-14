Умер сыгравший Сталина и Горбачева британский актер Тимоти Уэст

Британский актер Тимоти Уэст умер в возрасте 90 лет. Соответствующее заявление от имени его детей Джульет, Сэмюэла и Джозефа Уэст распространил агент артиста.

«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и вне ее наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно умер... во сне», — отмечается в заявлении.

У Уэста осталась жена Прунелла Скейлс, в браке с которой он провел 61 год, сестра, дочь и два сына, семь внуков, четыре правнука.

Тимоти Уэст родился в 1934 году в британском Брэдфорде. Артист начинал карьеру в театре, где в том числе работал помощником режиссера, сам ставил пьесы и играл в постановках. С 1960-х годов Уэст регулярно появлялся на телевидении, он исполнил роли в десятках проектов, среди которых «Мисс Марпл», «Пуаро Агаты Кристи», «Улица коронации». Также актер снимался в кино, в том числе он появлялся в картинах «Николай и Александра», «Клич свободы», «Жанна д’Арк», «Айрис». На сцене и на экране Уэст воплотил образы ряда исторических персонажей: конструктора Уильяма Морриса, политиков Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Михаила Горбачева и других.

Ранее в США в возрасте 69 лет умер актер Тони Тодд, напоминает Ura.ru.

