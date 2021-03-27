Умер сценарист «Горбатой горы» Ларри Макмертри

В США скончался писатель Ларри Макмертри на 85-м году жизни. Об этом сообщил NBC со ссылкой на членов его семьи. Макмертри написал сценарий к известному фильму «Горбатая гора».

Писатель скончался от сердечной недостаточности.

Макмертри был автором около 50 произведений

В 1986 году стал обладателем Пулитцеровской премии за роман «Одинокий голубь». Спустя 20 лет был удостоен «Оскара» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора», снятый режиссером Энгом Ли, напоминает РИА Новости.

