Умер старший брат Майкла Джексона певец и музыкант Тито Джексон

Певец, участник группы The Jackson 5 Тито Джексон умер в США на 71-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях сыновья музыканта.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами... Наш отец был невероятным человеком, который заботился о благополучии каждого», — говорится в заявлении детей артиста.

Причина смерти Джексона не уточняется. Как пишет портал Entertainment Tonight, ссылаясь на экс-менеджера, друга семьи Стива Мэннинга, Джексон перенес сердечный приступ.

Тито Джексон родился в 1953 году в Гэри, штат Индиана, был третьим из девяти детей в семье и старшим братом певца Майкла Джексона. Артист прославился как участник группы The Jackson 5. В 1997 году коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла.

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