Умер старший брат Майкла Джексона певец и музыкант Тито Джексон
Певец, участник группы The Jackson 5 Тито Джексон умер в США на 71-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях сыновья музыканта.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами... Наш отец был невероятным человеком, который заботился о благополучии каждого», — говорится в заявлении детей артиста.
Причина смерти Джексона не уточняется. Как пишет портал Entertainment Tonight, ссылаясь на экс-менеджера, друга семьи Стива Мэннинга, Джексон перенес сердечный приступ.
Тито Джексон родился в 1953 году в Гэри, штат Индиана, был третьим из девяти детей в семье и старшим братом певца Майкла Джексона. Артист прославился как участник группы The Jackson 5. В 1997 году коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла.
Ранее стало известно о смерти российского композитора Григория Ауэрбаха, ему было 73 года, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Друг Кушанашвили заявил, что журналисту проведут операцию по удалению опухоли
- Умер старший брат Майкла Джексона певец и музыкант Тито Джексон
- В Ростовской области задержали иностранца, готовившего теракты
- Четыре человека пострадали при нападении школьника с молотком в Челябинске
- В историческом центре Кельна произошел взрыв
- СВР: Украина инсценирует российский удар по детскому учреждению
- СМИ: Три ребенка пострадали при нападении школьника с молотком в школе Челябинска
- Мэр башкирского города Сибай ушел добровольцем на СВО
- Губернатор Текслер: Школьник напал на учеников и учителей в Челябинске
- Житель поселка Разумное Белгородской области ранен из-за атак ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru