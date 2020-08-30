Умер создатель «Смешариков» Анатолий Прохоров
Анатолий Прохоров, художественный руководитель анимационного проекта «Смешарики», ушел из жизни в возрасте 72 лет. Сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.
«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики"», - отметил Капков.
Российский теле- и кинопродюсер Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. При его непосредственном участии была создана первая негосударственная студия в СССР «Пилот» и - студия компьютерной анимации «Петербург». Ее самым популярным проектом стал мультсериал «Смешарики». Прохоров являлся худруком мультфильма с 2003 года. В 2008 году он был удостоен государственной премии РФ за создание «Смешариков».
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