Умер создатель «Смешариков» Анатолий Прохоров

Анатолий Прохоров, художественный руководитель анимационного проекта «Смешарики», ушел из жизни в возрасте 72 лет. Сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики"», - отметил Капков.

Российский теле- и кинопродюсер Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. При его непосредственном участии была создана первая негосударственная студия в СССР «Пилот» и - студия компьютерной анимации «Петербург». Ее самым популярным проектом стал мультсериал «Смешарики». Прохоров являлся худруком мультфильма с 2003 года. В 2008 году он был удостоен государственной премии РФ за создание «Смешариков».

