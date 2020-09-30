Умер создатель поросёнка Фунтика
Писатель Валерий Шульжик, известный по серии детских произведений о поросёнке Фунтике, умер в возрасте 81 года. О печальном известии РИА Новости рассказала внучка литератора Жаклин Сильвестр.
Валерий Шульжик - писатель и драматург, автор более двадцати книг и тридцати пьес. Одно из самых известных его произведений - сказка «Поросенок Фунтик». Она стала популярной после знаменитой мультипликационной экранизации «Приключения поросенка Фунтика». Сценарий написал сам автор.
Валери Шульжик скончался в одной из больниц Москвы после продолжительной болезни, уточняет NEWS.ru. В 1963 году была издана первая книга литератора «Два арбуза», затем вторая — «Весёлый мастерок». Продолжая создавать стихи, он взяля за прозу, первой повестью стала «Вот за тем поворотом...», затем вышла книга рассказов «Бухта-Барахта».
Шульжик также автор десятков пьес, отмечает RT. О дате и месте похорон писателя будет сообщено дополнительно.
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