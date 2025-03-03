Умер советский и российский режиссер Леонид Сикорук

Советский и российский режиссер, оператор, сценарист и актер Леонид Сикорук скончался на 88-м году жизни, сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

Сикорук родился 23 июля 1937 года, учился на инженера-строителя, но заинтересовался кино. В 1958 году будущий режиссер пришел на Новосибирскую студию телевидения кинокорреспондентом.

Сикорук также известен как педагог и автор художественных фильмов «Короткое затишье» и «Лунные стада».

В 1980-х годах в свет вышли книги Сикорука «Любительская астрофотография» и «Телескопы для любителей астрономии». Его произведение «Физика для малышей» неоднократно переиздавали и перевели на 15 языков. В 2009 году Международный астрономический союз присвоил астероиду 8561 имя Sikoruk в честь режиссера.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Зинин
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