Умер советский и российский режиссер Леонид Сикорук
Советский и российский режиссер, оператор, сценарист и актер Леонид Сикорук скончался на 88-м году жизни, сообщает портал «Кино-Театр.Ру».
Сикорук родился 23 июля 1937 года, учился на инженера-строителя, но заинтересовался кино. В 1958 году будущий режиссер пришел на Новосибирскую студию телевидения кинокорреспондентом.
Сикорук также известен как педагог и автор художественных фильмов «Короткое затишье» и «Лунные стада».
В 1980-х годах в свет вышли книги Сикорука «Любительская астрофотография» и «Телескопы для любителей астрономии». Его произведение «Физика для малышей» неоднократно переиздавали и перевели на 15 языков. В 2009 году Международный астрономический союз присвоил астероиду 8561 имя Sikoruk в честь режиссера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники в сфере ИЖС обманули россиян на 30 млрд рублей
- Британия готова отправить войска и самолеты на Украину
- Россияне заявили об уверенности в возвращении в РФ зарубежных брендов
- Канада объявила о новых антироссийских санкциях
- Умер советский и российский режиссер Леонид Сикорук
- Главе МИД Японии запретили въезд в Россию
- Депутат Гусев заявил, что фильм «Анора» держится на русских
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью борца Сайтиева
- Ардзинба отказался оспаривать итоги выборов в Абхазии
- СМИ: Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно приземлился в Астрахани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru