Умер сооснователь группы «Гражданская оборона»

Ушел из жизни один из основателей музыкальной рок-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на музыканта Сергея Летова.

По данным агентства, Рябинов скончался в Петербурге. Тело музыканта обнаружила его подруга. Ему было 55 лет.

Рябинов был участником группы с 1984 по 1999 годы. Как пишет агентство, он покинул состав с целью работы над собственными проектами.







