Умер солист Челябинского театра оперы и балета Николай Глазков

Солист Челябинского театра оперы и балета, народный артист России Николай Глазков умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

В ведомстве выразили соболезнования близким и коллегам артиста.

«Его талант будет вечно жить в сердцах тех, кому посчастливилось наслаждаться его творчеством», — подчеркнули в министерстве.

Глазков служил в Челябинском театре оперы и балета с 1984 года, был ведущим солистом учреждения, за годы творческой деятельности исполнил более 30 партий. Как отметили в Минкульте, талант и неповторимый голос артиста восхищали и вдохновляли ценителей оперного искусства.

Ранее в Санкт-Петербурге погиб артист балета, премьер Мариинского театра, заслуженный артист РФ Владимир Шкляров. Танцовщику было 39 лет, напоминает РЕН ТВ.

