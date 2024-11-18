Умер солист Челябинского театра оперы и балета Николай Глазков
Солист Челябинского театра оперы и балета, народный артист России Николай Глазков умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
В ведомстве выразили соболезнования близким и коллегам артиста.
«Его талант будет вечно жить в сердцах тех, кому посчастливилось наслаждаться его творчеством», — подчеркнули в министерстве.
Глазков служил в Челябинском театре оперы и балета с 1984 года, был ведущим солистом учреждения, за годы творческой деятельности исполнил более 30 партий. Как отметили в Минкульте, талант и неповторимый голос артиста восхищали и вдохновляли ценителей оперного искусства.
Ранее в Санкт-Петербурге погиб артист балета, премьер Мариинского театра, заслуженный артист РФ Владимир Шкляров. Танцовщику было 39 лет, напоминает РЕН ТВ.
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