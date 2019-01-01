Умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ, скульптор, бывший ректор государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 58 лет после продолжительной болезни
Героями работ Пальмина были Петр Столыпин, Георгий Жуков, Сергей Королев. Его барельеф «Смена» установлен на внешней стороне стены Московского кремля в Александровском саду. Монумент «Александр Невский» работы Пальмина стал одним из символов Санкт-Петербурга.
Похороны скульптора состоятся 14 июня на Пундоловском кладбище поселка Янино, передает РИА «Новости».
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