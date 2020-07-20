Умер режиссёр «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

Советский и российских кинорежиссёр Александр Боголюбов ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передаёт RT.

Боголюбов – отец актёра Оскара Кучеры. Он известен как режиссёр анимационных фильмов «Приключения Незнайки и его друзей» (две серии) и «Волшебник изумрудного города» (два фильма), игровых фильмов «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса».

