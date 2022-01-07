Умер режиссёр «Бумажной луны» Питер Богданович

Американский кинорежиссер Питер Богданович умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Причина смерти режиссера не называется.

Как отмечает издание, такие работы режиссера как «Последний киносеанс» (1971) и «Бумажная луна» (1973) определили Богдановича как одного из самых важных кинематографистов в Новом Голливуде 70-х годов. «Последний киносеанс» получило восемь номинаций на премию «Оскар», включая лучший фильм, сценарий и режиссуру.

Режиссер также известен зрителю своими актерскими ролями, в частности, в сериале «Клан Сопрано», «Убить Билла Тома 1 и 2».



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ФОТО: pixabay.com
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