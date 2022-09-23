Умер режиссер Владимир Краснопольский

Режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передают РИА Новости.

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», — говорится на сайте союза.

Владимир Краснопольский в соавторстве с Валерием Усковым снял фильмы и телесериалы: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак» и другие.

Краснопольский – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, награжден рядом орденов.

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ФОТО: Союз кинематографистов России
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