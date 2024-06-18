Умер режиссер Камерной сцены Большого театра Валерий Федоренко

Режиссер Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер на 62-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале учреждения.

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«17 июня... скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 - 17.06.2024), режиссер Камерной сцены им. Б. А. Покровского», — указали в Большом театре.

Причина смерти Федоренко не называется. Дата и место прощания с режиссером станут известны позднее.

Валерий Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию и Российский институт театрального искусства-ГИТИС, начинал свою карьеру в опере, став в 1996-м солистом (бас), а в 2011-м — режиссером Камерного музыкального театра. С 2018 года Федоренко работал в качестве режиссера на Камерной сцене имени Покровского, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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