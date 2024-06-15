Умер актер и режиссер Игорь Меркулов
Режиссер Игорь Меркулов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил Железногорский театр оперетты на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что... 14 июня, скоропостижно ушел из жизни талантливый театральный режиссер Игорь Меркулов», — указано в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Игорь Меркулов родился в 1962 году, окончил ГИТИС и получил специальности актера театра и кино, режиссера музыкального театра. Артист служил в театрах имени Ермоловой, имени Гоголя, позже занялся режиссурой и стал главным режиссером казахстанского Павлодарского театра драмы имени А. П. Чехова, далее — режиссером-постановщиком Камерной сцены имени Б. А. Покровского российского Большого театра. В Железногорском театре оперетты он поставил многие спектакли, ставшие основой репертуара.
Также Меркулов снимался в кино, первую роль он сыграл еще в детстве в фильме «Включите северное сияние». Среди киноработ артиста ленты «Побег из дворца», «Ты — мне, я — тебе», «Следствие ведут знатоки».
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