Умер режиссер фильма «Ноттинг Хилл»
23 сентября 202121:15
Британский режиссер Роджер Мичелл, автор известной романтической комедии "Ноттинг-Хилл" умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает агентство РА со ссылкой на заявление семьи покойного.
"С огромной печалью семья Роджера Мичелла – режиссера, писателя и отца, сообщает об его смерти 22 сентября в возрасте 65 лет", - цитирует агентство слова родственников режиссера театра и кино.
О месте и дате прощания, а также о причинах смерти режиссера не сообщается.
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23 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru