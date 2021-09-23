Умер режиссер фильма «Ноттинг Хилл»

Британский режиссер Роджер Мичелл, автор известной романтической комедии "Ноттинг-Хилл" умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает агентство РА со ссылкой на заявление семьи покойного.

"С огромной печалью семья Роджера Мичелла – режиссера, писателя и отца, сообщает об его смерти 22 сентября в возрасте 65 лет", - цитирует агентство слова родственников режиссера театра и кино.

О месте и дате прощания, а также о причинах смерти режиссера не сообщается.

