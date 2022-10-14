Умер 46-летний режиссер хоррора «Чистота Крови» Джефф Барнаби
Ушел из жизни канадский режиссер, сценарист и музыкант Джефф Барнаби. Об этом сообщает Deadline. Уточняется, что кинодеятель скончался от рака 13 октября в канадском Монреале. Ему было 46 лет.
Барнаби родился в городе Квебек в 1976 году. Был представителем коренного народа Канады микмак. Карьеру режиссера начал с производства короткометражных фильмов. В 2013 году выпустил свою первую полнометражную картину «Рифмы для молодых вурдалаков», критиковавшую систему школ-интернатов в Канаде.
Другим известным проектом Барнаби стал хоррор «Чистота крови», над которым он работал 12 лет. В нем к пандемии оказались невосприимчивы только индейцы. Над лентой Барнаби работал двенадцать лет. Работа получила шесть наград Canadian Screen Awards и была продана в десятки стран. У режиссера остались жена Сара Дель Серонде и сын Майлз.
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