Умер публицист Стивена Спилберга, лауреат премии «Оскар» Марвин Леви
9 апреля 202511:50
Умер режиссера Стивена Спилберга и обладатель «Оскара» Марвин Леви, сообщает издание Hollywood reporter.
Уточняется, что его не стало 7 апреля, Леви было 96 лет.
Публицист работал на Columbia Pictures в Голливуде, что поспособствовало его знакомству со Спилбергом.
Результатом их первого сотрудничества стал фильм «Близкие контакты третьей степени» (1977). В дальнейшем Леви неоднократно давал ценные советы режиссеру и практически пять десятков лет работал над расширением его контактов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru