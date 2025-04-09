Умер публицист Стивена Спилберга, лауреат премии «Оскар» Марвин Леви

Умер режиссера Стивена Спилберга и обладатель «Оскара» Марвин Леви, сообщает издание Hollywood reporter.

Уточняется, что его не стало 7 апреля, Леви было 96 лет.

Публицист работал на Columbia Pictures в Голливуде, что поспособствовало его знакомству со Спилбергом.

Результатом их первого сотрудничества стал фильм «Близкие контакты третьей степени» (1977). В дальнейшем Леви неоднократно давал ценные советы режиссеру и практически пять десятков лет работал над расширением его контактов.

