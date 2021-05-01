Умер продюсировавший Пугачеву Михаил Плоткин
Российский продюсер Михаил Плоткин, который первым из коллег начал работать с Аллой Пугачевой, умер на 78 году жизни. Об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев на своей странице в Instagram.
«Сегодня в 8.20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как "Лейся песня", "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Надежда"... », - написал Байтазиев.
По словам композитора Владимира Еврезерова, Плоткин не выдержал последствий коронавирусной инфекции. Мужчина перенес ее в марте, сообщил в соцсетях композитор. Об этом пишет Газета.ru.
Впервые Михаил Плоткин вышел на сцену в 14 лет в одном из спектаклей цыганского театра «Ромэн» вместе с отцом. Он работал администратором вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», в котором начала карьеру Алла Пугачева.
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