Умер поэт Вадим Жук
20 марта 202515:26
Умер поэт Вадим Жук. Ему было 78 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу литератора Марину Курчевскую.
Смерть произошла скоропостижно на открытом российском международном фестивале анимационного кино «Суздальфест» в Суздале Владимирской области, сообщает РИА Новости. Причина смерти пока неизвестна.
Жук был бессменным ведущим «Суздальфеста».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru