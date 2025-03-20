Умер поэт Вадим Жук

Умер поэт Вадим Жук. Ему было 78 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу литератора Марину Курчевскую.

Смерть произошла скоропостижно на открытом российском международном фестивале анимационного кино «Суздальфест» в Суздале Владимирской области, сообщает РИА Новости. Причина смерти пока неизвестна.

Жук был бессменным ведущим «Суздальфеста».


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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:СмертьЛитература

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