Умер поэт Вадим Жук. Ему было 78 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу литератора Марину Курчевскую.

Смерть произошла скоропостижно на открытом российском международном фестивале анимационного кино «Суздальфест» в Суздале Владимирской области, сообщает РИА Новости. Причина смерти пока неизвестна.

Жук был бессменным ведущим «Суздальфеста».



