Умер писатель и журналист Михаил Хейфец

Писатель, журналист Михаил Хейфец скончался в возрасте 85 лет в Израиле. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на израильский телеканал.

Отмечается, что о смерти литератора сообщила его дочь. Агентство, в частности, отмечает, что кончину журналиста подтвердил член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, с которым Хейфец непродолжительное время вместе работал.

Хейфец появился на свет 18 января 1934 года в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогического института имени Герцена. Он близко дружил с Иосифом Бродским. В частности, в 1974 году был приговорен к 4 годам лишения свободы, получив обвинение в антисоветской агитации за предисловие к пятитомнику Бродского.

Позднее, выйдя на свободу, Хейфец эмигрировал в Израиль. Работал журналистом в изданиях «Время» и «Вести».

