Умер писатель Александр Кабаков

Российский писатель и журналист Александр Кабаков скончался на 77 году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook артист Ефим Шифрин.

У писателя диагностировали воспаление легких на фоне других тяжелых заболеваний.

«Умер Саша Кабаков. Нету слов из-за плотности нынешних уходов. Светлая память. Сколько раз еще придется повторить до конца этого кромешного года «светлая память, светлая память...», — написал Шифрин.

Александр Кабаков родился в Новосибирске 22 октября 1943 года. Его повесть «Невозвращенец», опубликованная в 1989 году, стала культовой для эпохи 90-х. Буквально через два года после ее выхода в свет по книге был снят одноименный фильм. Экранизирована и вторая часть романа «Подход Кристаповича».

В журналистику Кабаков пришел в 1972 году, когда начал работать в газете «Гудок». Он также сотрудничал с редакциями «Коммерсанта», «Московских новостей», «Столичной вечерней газеты». В последние годы Кабаков был главным редактором журнала «Саквояж СВ», отмечает РБК.

«Он же был последним героем до последнего. Моим последним героем. А написал «Последнего героя» еще в 1995-м», - рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, для которого Кабаков стал наставником в журналистике и другом.





