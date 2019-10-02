Умер певец Карел Готт
2 октября 201911:51
Чешский эстрадный певец Карел Готт умер в возрасте 80 лет, сообщила ТАСС продюсер исполнителя Анета Штолцова. Она уточнила, что смерть наступила около полуночи. Артист скончался в кругу семьи.
В сентябре сам Готт признался, ему оставлен диагноз рака крови, он лёг на лечение в одну из клиник столицы Чехии, отмечает RT.
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