Умер певец Карел Готт

Чешский эстрадный певец Карел Готт умер в возрасте 80 лет, сообщила ТАСС продюсер исполнителя Анета Штолцова. Она уточнила, что смерть наступила около полуночи. Артист скончался в кругу семьи.

В сентябре сам Готт признался, ему оставлен диагноз рака крови, он лёг на лечение в одну из клиник столицы Чехии, отмечает RT.

