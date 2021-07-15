Умер Петр Мамонов

Последние дни он провел в искусственной коме.

Музыкант, актер, основатель рок-группы "Звуки Му" Пётр Мамонов скончался в больнице от коронавируса, сообщила его жена. Ему было 70 лет.

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Фото: facebook.com/mamonovofficial
ТЕГИ:Петр Мамонов
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