Умер Петр Мамонов
15 июля 202117:26
Последние дни он провел в искусственной коме.
Музыкант, актер, основатель рок-группы "Звуки Му" Пётр Мамонов скончался в больнице от коронавируса, сообщила его жена. Ему было 70 лет.
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15 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru