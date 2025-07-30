Умер первый вокалист Iron Maiden Дэй
Первый вокалист хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет. Об этом пишет Daily Mail.
По данным СМИ, музыкант скончался в Австралии после продолжительной борьбы с раком.
Пол Марио Дэй родился в Лондоне в 1956 году. Музыкант был участником оригинального состава Iron Maiden в 1975-1976 годах. В авторизованной биографии коллектива, написанной Миком Уоллом, отмечается, что Дэй покинул группу из-за «отсутствия харизмы». Позже артист выступал в качестве вокалиста в коллективах Defaced, Crimzon Lake, More, Wildfire, The Sweet.
Ранее в возрасте 76 лет умер рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн, пишет «Свободная пресса».
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