Умер первый лауреат Международной Букеровской премии албанец Исмаил Кадаре
Албанский писатель Исмаил Кадаре умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на данные больницы в Тиране.
Отмечается, что причиной смерти литератора стал сердечный приступ.
Исмаил Кадаре родился в 1936 году в городе Гирокастра, в конце 1950-х годов учился в московском Литературном институте имени А. М. Горького. Литератор начинал карьеру как поэт, в 1957 году вышел его первый сборник стихотворений «Юношеские порывы». Первый роман автора «Город без рекламы» был написан в 1959-м, однако выпустили его лишь в 1998-м.
В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной Букеровской премии. Кроме того, писателя неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию по литературе.
Ранее в возрасте 91 года умер советский и молдавский писатель Спиридон Вангели, пишет RT.
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- Умер первый лауреат Международной Букеровской премии албанец Исмаил Кадаре
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