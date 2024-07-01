Умер первый лауреат Международной Букеровской премии албанец Исмаил Кадаре

Албанский писатель Исмаил Кадаре умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на данные больницы в Тиране.

Отмечается, что причиной смерти литератора стал сердечный приступ.

Исмаил Кадаре родился в 1936 году в городе Гирокастра, в конце 1950-х годов учился в московском Литературном институте имени А. М. Горького. Литератор начинал карьеру как поэт, в 1957 году вышел его первый сборник стихотворений «Юношеские порывы». Первый роман автора «Город без рекламы» был написан в 1959-м, однако выпустили его лишь в 1998-м.

В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной Букеровской премии. Кроме того, писателя неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию по литературе.

Ранее в возрасте 91 года умер советский и молдавский писатель Спиридон Вангели, пишет RT.

