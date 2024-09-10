Умер озвучивший Дарта Вейдера американский актер Джеймс Эрл Джонс

Актер Джеймс Эрл Джонс умер в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Об этом пишет портал Deadline, ссылаясь на представителя артиста.

Причины смерти Джонса не уточняются.

Джеймс Эрл Джонс родился в 1931 году в американской Аркабутле, штат Миссисипи, затем переехал с семьей в Мичиган. Будущий актер изучал медицину в местном университете, но позже стал участником драмкружка в Школе музыки, театра и танца.

Джонс начал сниматься в телесериалах и кино в 1962 году. Актер наиболее известен по озвучке персонажа Дарта Вейдера в фильмах «Звездные войны», также Джонс снялся в картинах «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу», «Конан-Варвар», «Соммерсби», «Большая белая надежда». В 2012 году артисту вручили почетную премию «Оскар» за заслуги в кинематографе.

Ранее стало известно о смерти белорусского актера Георгия Малявского, ему было 77 лет, напоминает Ura.ru.

