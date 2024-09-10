Умер озвучивший Дарта Вейдера американский актер Джеймс Эрл Джонс
Актер Джеймс Эрл Джонс умер в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Об этом пишет портал Deadline, ссылаясь на представителя артиста.
Причины смерти Джонса не уточняются.
Джеймс Эрл Джонс родился в 1931 году в американской Аркабутле, штат Миссисипи, затем переехал с семьей в Мичиган. Будущий актер изучал медицину в местном университете, но позже стал участником драмкружка в Школе музыки, театра и танца.
Джонс начал сниматься в телесериалах и кино в 1962 году. Актер наиболее известен по озвучке персонажа Дарта Вейдера в фильмах «Звездные войны», также Джонс снялся в картинах «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу», «Конан-Варвар», «Соммерсби», «Большая белая надежда». В 2012 году артисту вручили почетную премию «Оскар» за заслуги в кинематографе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru