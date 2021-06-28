Умер основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер в Москве от последствий коронавируса. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь группы Вера Воронина. Мамиконову было 76 лет.

Как сообщила Воронина, у артиста перестало выдерживать сердце. Сообщается, что на фоне заражения COVID-19 у Мамиконова началась мерцательная аритмия. 11 июня он поступил в больницу, где находился до момента смерти.

Георгий Мамиконов окончил Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции (сейчас это Институт имени Шнитке). После этого он начал петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета. С 1971 года выступал в «Москонцерте», затем - с 1973 по 1978 год - в вокально-инструментальном ансамбле «Верные друзья». В 1985 году Мамиконов создал группу «Сюрприз», которая позже была переименована в шоу-группу «Доктор Ватсон». Все время существования коллектива Мамиконов был организатором и солистом коллектива.

