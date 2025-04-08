Умер основатель и гитарист группы SSD Аль Бэрил
Умер основатель, гитарист и автор песен бостонской группы SSD (ранее - Society System Decontrol) Аль Бэрил, сообщила в соцсетях его супруга.
Уточняется, что 63-летний музыкант страдал от рака, причиной смерти стала именно болезнь.
Группа, основателем которой он выступил, работала в жанре хардкора. Также SSD записал два альбома с заходом в хеви-метал.
Некоторые критики причисляют коллектив к наиважнейшим группам хардкор-сцены Новой Англии. Музыканты начали играть вместе в 1981 году, уже в 1985 году SSD распались. После этого Бэрил создал группу Gage.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru