Умер основатель группы The Standells Ларри Тэмблин
Сооснователь рок-группы The Standells Ларри Тэмблин умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях племянник музыканта Деннис Тэмблин.
Рокер скончался 22 марта. Причина смерти Тэмблина не уточняется.
Музыкант родился в 1943 году, в 1960-х Тэмблин стал одним из основателей группы The Standells. Коллектив наиболее известен по хиту Dirty Water, композиция является неофициальным гимном бейсбольной команды Boston Red Sox и хоккейной Boston Bruins. В 2023 году Ларри Тэмблина включили в музыкальный Зал славы в Калифорнии.
Ранее на 85-м году жизни умер джазовый музыкант и композитор Рой Айерс.
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