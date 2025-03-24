Умер основатель группы The Standells Ларри Тэмблин

Сооснователь рок-группы The Standells Ларри Тэмблин умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях племянник музыканта Деннис Тэмблин.

Рокер скончался 22 марта. Причина смерти Тэмблина не уточняется.

Музыкант родился в 1943 году, в 1960-х Тэмблин стал одним из основателей группы The Standells. Коллектив наиболее известен по хиту Dirty Water, композиция является неофициальным гимном бейсбольной команды Boston Red Sox и хоккейной Boston Bruins. В 2023 году Ларри Тэмблина включили в музыкальный Зал славы в Калифорнии.

Ранее на 85-м году жизни умер джазовый музыкант и композитор Рой Айерс.

