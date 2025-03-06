Умер джазовый композитор Рой Айерс
Джазовый музыкант и композитор Рой Айерс умер на 85-м году жизни. Об этом говорится в заявлении семьи исполнителя в соцсетях.
«С глубокой скорбью семья легендарного вибрафониста, композитора и продюсера Роя Айерса сообщает о его кончине», - отмечается в заявлении.
Артист умер 4 марта в Нью-Йорке после продолжительной болезни.
Рой Айерс родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Музыкант работал в стилях фанк, соул, джаз и считался «крестным отцом неосоула». Айерс сотрудничал с различными исполнителями, в том числе Херби Манном, Фела Кути, Уитни Хьюстон. Наибольшую известность музыканту принесли композиции Everybody Loves the Sunshine, Running Away, Searchin.
Ранее стало известно о смерти композитора и пианиста Адриана Корчинского. Музыканту было 65 лет, пишет 360.ru.
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