Умер оператор «Приключений Шерлока Холмса» и «Окна в Париж»

Кинооператор Анатолий Лапшов умер в Санкт-Петерьурге в возрасте 71 года. Печальная информация появилась на сайте киностудии «Ленфильм». Смерть наступила в ночь на 3 сентября. Отмечается, что он был выдающимся мастером.

На счету Анатолия Лапшова работа главным оператором в таких известных фильмах как: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Господин оформитель», «Окно в Париж», «Единожды солгав», «Комедия строгого режима» и многих других. В качестве режиссёра он снял фильм Амок.

На «Ленфильм» Лапшов пришёл в 1976 году, уточняет RT. С 2009 года он преподавал в Высшей школе режиссёров и сценаристов Санкт-Петербурга. Киностудия выразила соболезнование родным и близким кинооператора.

На «Ленфильме» охарактеризовали оператора как профессионала своего дела и доброго отзывчивого друга, который всегда был готов помочь друзьям, коллегам и студентам, передает РИА ФАН. О причине кончины пока не сооьщается.

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Фото: lenfilm.ru
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