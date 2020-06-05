Умер один из основателей рок-группы The Sweet
5 июня 202000:52
Скончался один из основателей британской рок-группы The Sweet Стив Прист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью музыканта.
Присту было 72 года. Причина смерти музыканта не уточняется.
The Sweet была основана Пристом совместно с еще тремя музыкантами в 1968 году. Группа распалась в 1982 году, выпустив 10 альбомов. В 2008 году Прист создал новую версию группы и провел масштабный тур по Америке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru