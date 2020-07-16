Умер народный художник России Владимир Рузин
16 июля 202021:21
Народный художник России, педагог университета Владимир Рузин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, в котором работал Рузин.
Причина смерти художника не указывается.
Как отметили в вузе, работы Рузина можно встретить в музеях России, Франции, Германии. Звание народного художника РФ Рузин получил в 2019 году по указу президента.
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16 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru