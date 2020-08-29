Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Народный артист СССР Владимир Андреев скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
«Предположительно, прощание с Владимиром Алексеевичем... состоится, предположительно, в среду в его родном театре имени Ермоловой», — пояснил Заславский.
О причинах смерти актера-долгожителя пока ничего не известно.
Напомним, Владимир Андреев родился в Москве 27 августа 1930 года. После окончания актерского факультета ГИТИСа в 1952 году снимался в кино. На его счету более 35 картинах, в том числе «Битва в пути», «Сказка о царе Салтане», «Калиф-аист» и другие. Андреев также в разные годы являлся главным режиссером Государственного академического Малого театра, Театра им. М. Н. Ермоловой. Он работал за границей, был автором многих статей и очерков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
985 тыс.+4 941 / сут.
Умерли
17 025+111 / сут.
Выздоровели
804 тыс.+5 917 / сут.
- Задержанный в Минске россиянин рассказал подробности встречи с сыном Лукашенко
- СМИ: В Минске тысячи женщин участвуют в акции солидарности
- Умер народный артист СССР Владимир Андреев
- Истребители НАТО сопроводили российские самолеты в дальней морской зоне
- Сергунина: более 100 стартапов запустили в этом году участники программы «Бизнес-уик-энд»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru