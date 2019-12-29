Умер народный артист России Константин Юченков
29 декабря 201917:41
Народный артист России Константин Юченков умер на 73 году жизни. Фциальное сообщение о смерти актера опубликовано на сайте Тверского академического театра драмы.
«За плечами артиста 112 ролей и судеб, 85 — в Твери», — сказано в некрологе.
Напомним, Константин Юченков был удостоен звания «Народный артист России» в 1998 году.
Сегодня, 29 декабря, в Москве состоялась траурная церемония прощания с художественным руководителем театра «Современник», народной артисткой СССР Галиной Волчек.
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ФОТО: Тверской академический театр драмы/Даниил Автушеков
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