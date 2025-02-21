Умер музыкант из Казани, который записывал хиты певицы МакSим

Музыкант и звукорежиссер Олег Прозетов (Мифтахов) умер в Казани в возрасте 57 лет. Об этом сообщил портал KazanFirst.

Причина смерти Прозетова неизвестна, предположительно, музыкант испытывал проблемы с сердцем. По некоторым данным, ранее он проходил лечение в больнице.

Олег Прозетов работал с различными исполнителями, в том числе писал аранжировки для певца Олега Газманова. Также на студии звукорежиссера в Москве записывался третий альбом уроженки Казани певицы МакSим (Марины Абросимовой).

Ранее стало известно о смерти солиста Курганской филармонии Николая Горланова, ему было 33 года, напоминает RT.

