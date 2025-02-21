Умер музыкант из Казани, который записывал хиты певицы МакSим
Музыкант и звукорежиссер Олег Прозетов (Мифтахов) умер в Казани в возрасте 57 лет. Об этом сообщил портал KazanFirst.
Причина смерти Прозетова неизвестна, предположительно, музыкант испытывал проблемы с сердцем. По некоторым данным, ранее он проходил лечение в больнице.
Олег Прозетов работал с различными исполнителями, в том числе писал аранжировки для певца Олега Газманова. Также на студии звукорежиссера в Москве записывался третий альбом уроженки Казани певицы МакSим (Марины Абросимовой).
Ранее стало известно о смерти солиста Курганской филармонии Николая Горланова, ему было 33 года, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Москвичи собрали более 30 тыс. подарков для участников СВО
- СМИ: Глава Минсельхоза Лут попала в ДТП в центре Москвы
- Летевший из Красноярска Boeing аварийно сел во Владивостоке
- До 2030 года в Москве будет построена 31 станция метро
- Хиты Depeche Mode прозвучат в Кремле
- Умер музыкант из Казани, который записывал хиты певицы МакSим
- СМИ: «Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВ
- Турция намерена запустить первый реактор АЭС «Аккую» в 2025 году
- Рубио: Поведение Зеленского расстроило Трампа
- СМИ: Лидеры ряда стран посетят Киев 24 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru