Умер литератор Герман Воук
В своём доме в городе Палм-Спрингс в Калифорнии за 10 дней до своего 104-летия во сне умер писатель Герман Воук, передает RT.
В 1952 году литератор был удостоен Пулитцеровской премии за роман «Бунт на «Кейне», по которому впоследствии был снят одноимённый фильм, получивший семь номинаций на премию «Оскар».
О дате и времени похорон Германа Воука будет сообщено позднее.
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