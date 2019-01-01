Умер литератор Герман Воук

В своём доме в городе Палм-Спрингс в Калифорнии за 10 дней до своего 104-летия во сне умер писатель Герман Воук, передает RT.

В 1952 году литератор был удостоен Пулитцеровской премии за роман «Бунт на «Кейне», по которому впоследствии был снят одноимённый фильм, получивший семь номинаций на премию «Оскар».

О дате и времени похорон Германа Воука будет сообщено позднее.





