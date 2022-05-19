Умер композитор Вангелис

Греческий композитор Вангелис умер во Франции. Об этом сообщает Guardian.

Музыканту было 79 лет. По словам его представителей, Вангелис умер во время болезни коронавирусом. Смерть наступила в больнице 17 мая.

Ранее радиосигнал со словами британского физика-теоретика Стивена Хокинга отправили в открытый космос в направлении ближайшей черной дыры 1A 0620-00 под музыку Вангелиса. Событие состоялось 15 июня 2018 года.





