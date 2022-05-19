Умер композитор Вангелис
19 мая 202220:34
Греческий композитор Вангелис умер во Франции. Об этом сообщает Guardian.
Музыканту было 79 лет. По словам его представителей, Вангелис умер во время болезни коронавирусом. Смерть наступила в больнице 17 мая.
Ранее радиосигнал со словами британского физика-теоретика Стивена Хокинга отправили в открытый космос в направлении ближайшей черной дыры 1A 0620-00 под музыку Вангелиса. Событие состоялось 15 июня 2018 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru